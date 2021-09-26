​Джикия высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба принял решение отказаться от вызова в сборную России, сославшись на нахождение в неоптимальной форме. По поводу этой ситуации высказался капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Я увидел расширенный список, а через несколько часов вышла новость о том, что Артём отказался. Я совершенно спокойно к этому отношусь», - рассказал Джикия журналистам после субботнего матча «Спартака» в Премьер-лиге.

Отметим, что в октябре сборной России предстоит провести важные матчи против Словакии и Словении в отборочном цикле к чемпионату мира-2022.