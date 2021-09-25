​Путин предложил подумать о ещё одном чемпионате мира в России

В субботу президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с лидерами партий. По ходу мероприятия он предложил подумать о проведении в России ещё одного чемпионата мира по футболу.

Напомним, что Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Трофей завоевала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. Российская национальная команда на домашнем мундиале добралась до четвертьфинала, где уступила хорватам.

Ближайший чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Сдвиг турнира по срокам на конец года связан с климатическими особенностями – в июне-июле в Катаре слишком жарко.