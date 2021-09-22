Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Чемпионат мира 2022

УЕФА сделал заявление по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года

22 Сентября 2021 • 19:02 Комментировать

На страницах официального сайта УЕФА появилось заявление по поводу идеи ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года. В этом заявлении УЕФА подчёркивает реальные опасности, связанные с такой идеей. Среди них – снижение значимости чемпионата мира, снижение возможностей более слабых сборных из-за учащения проведения финальных турниров, дополнительная нагрузка на здоровье футболистов, а также снижение привлекательности женских турниров ввиду отсутствия для них отдельных слотов в календаре.

УЕФА призывает ФИФА воздержаться от пропагандистских кампаний, направленных на рекламу односторонних концепций.

В настоящий момент чемпионат мира проводится раз в четыре года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Сентября
19:02 · Чемпионат мира 2022
УЕФА сделал заявление по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года
17:42 · Чемпионат мира 2022
Биджиев – о Дзюбе: «На мой взгляд, игрок должен прежде всего думать о сборной» эксклюзив
09:22 · Чемпионат мира 2022
Уткин обозвал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России 1
21 Сентября
21:32 · Чемпионат мира 2022
Александр Тихонов: «Дзюбу надо гнать поганой метлой из спорта» 4
20:38 · Чемпионат мира 2022
Якубко – о решении Дзюбы: «Возможно, это продолжение конфликта с Карпиным»
18:51 · Чемпионат мира 2022
​Канчельскис: «Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил карьеру в сборной» 2
18:37 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Думаю, Дзюба не передумает» эксклюзив
18:32 · Чемпионат мира 2022
Деменко: «Позиция Дзюбы для меня вообще не понятна» 1 эксклюзив
17:36 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА наказала сборную Венгрии из-за фанатов
17:18 · Чемпионат мира 2022
​Колосков: «Дзюба думает, что тренеры встанут на колени и будут его упрашивать» 2
16:49 · Чемпионат мира 2022
​Петржела: «Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт» 4
16:35 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от приглашения в сборную России 8
16:12 · Чемпионат мира 2022
​Названа возможная причина отказа Дзюбы от вызова в сборную России 8 слухи
11:43 · Чемпионат мира 2022
Черчесов рассказал о предложении от сборной Ирака 3
20 Сентября
21:49 · Чемпионат мира 2022
Игонин: У Карпина вполне правильный подход к подбору состава 1
Все новости
Рекомендуем