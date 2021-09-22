УЕФА сделал заявление по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года

На страницах официального сайта УЕФА появилось заявление по поводу идеи ФИФА проводить чемпионаты мира каждые два года. В этом заявлении УЕФА подчёркивает реальные опасности, связанные с такой идеей. Среди них – снижение значимости чемпионата мира, снижение возможностей более слабых сборных из-за учащения проведения финальных турниров, дополнительная нагрузка на здоровье футболистов, а также снижение привлекательности женских турниров ввиду отсутствия для них отдельных слотов в календаре.

УЕФА призывает ФИФА воздержаться от пропагандистских кампаний, направленных на рекламу односторонних концепций.

В настоящий момент чемпионат мира проводится раз в четыре года.