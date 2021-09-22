Бывший вратарь московского «Локомотива», а ныне главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил отказ Артёма Дзюбы от вызова в сборную России, а также попадание в расширенный список национальной команды Антона Зиньковского и Гамида Агаларова.

- Отказ Дзюбы стал неожиданным. Если поначалу в чемпионате он действительно не показывал хорошей игры, то в последних матчах выглядел достаточно убедительно. Вполне возможно, здесь присутствует отголосок его конфликта с Карпиным. С другой стороны, Артём лучше всех знает своё состояние и свою форму. На мой взгляд, какая бы причина ни была, футболист должен прежде всего думать о сборной, раз его туда вызывают.

Зиньковский? Он попал в список не просто так. Карпин внимательно отслеживает всех кандидатов. Агаларов – открытие первых туров чемпионата. Давно у нас не было такого молодого лидера гонки бомбардиров, тем более россиянина. Вызов Агаларова тоже оправдан. Он находится в хорошей форме, у парня большой потенциал. Надеюсь, молодые футболисты не остановятся на достигнутом и будут развиваться дальше.

Не много ли пяти вратарей в сборной? Пока мы видим только расширенный список, он ещё не окончательный. Кто-то может получить травму, а кто-то – заболеть, хотя я никому этого не желаю. Все эти пять вратарей получат большой стимул как можно лучше проявить себя в ближайших матчах за свои клубы.