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Брага: «Те, кто критикуют Дзюбу сейчас, критиковали бы его потом за плохую игру в сборной» эксклюзив

22 Сентября 2021 • 16:50 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские матчи со Словакией и Словенией.

- Человека, который открыто признаётся в том, что не хочет занимать чьё-то место, потому что не готов, можно понять. Но кто знает, есть ли в этом отголоски конфликта Дзюбы с Карпиным? Скажу так: у тренера сборной есть право вызвать того или иного игрока, а у футболиста есть право не принять этот вызов. Марио Фернандес же объявил о завершении карьеры в сборной.

Кто сейчас критикуют Дзюбу за отказ поехать в национальную команду, это те же, люди, которые критиковали бы его за не плохую игру после матчей со Словакией и Словенией, если бы он сыграл в них плохо. Тогда Дзюбу осуждали бы за то, что он принял вызов и поехал в сборную, несмотря на не лучшую форму в тот момент. Кому-то нужно всегда кого-то критиковать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Микаэль Брага
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