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Прощай карьера в сборной: Зачем Дзюба принял скандальное решение

21 Сентября 2021 • 21:43 Комментировать (6)

Артём Дзюба решил напомнить о том, что именно он является самым скандальным футболистом России. Форвард «Зенита» спустя сутки после оглашения заявки на октябрьские сборные национальной команды решил, что он туда не поедет. Зачем он это сделал? Давайте разбираться.

Конфликт между Дзюбой и Карпиным длится уже не первый год, и сколько бы они ни встречались на «нейтральных территориях», сколько бы ни вели переговоров, эта вражда, кажется, навечно. Карпин после назначения главным тренером сборной России определенно стал сдержанней и дипломатичней. Он понимает, что конфликты ему сейчас не на руку, поэтому даже после демарша Дзюбы он выдержал политес и спокойно заявил: «Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван».

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В качестве главной причины своего отказа Артем Дзюба назвал то, что он находится не в самой лучшей физической и эмоциональной форме. При этом он подчеркнул, что его решение «связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас», тонко намекая на то, что играть под началом Карпина он не желает.

Дзюба вновь проявил себя как настоящий эгоист, который ставит свои интересы превыше всего. А ещё хуже, что форвард «Зенита» считает болельщиков глупыми. О какой неоптимальной форме может идти речь, если в недавнем матче против «Рубина» он отметился дублем и голевой передачей? Болельщики не слепые.

Карпин в каждом своём интервью подчеркивает, что главный критерий для вызова в национальную команду – это текущая форма и качество игры. Именно поэтому в сборной оказались, например, Гамид Агаларов и Антон Зиньковский. Дзюба начал забивать – заслуженно получил вызов в сборную. Но Артём у нас гордый парень, ему не привыкать идти против течения.

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В тот самый момент, когда сборная нуждается в лидере, в человеке, который поведет команду за собой, её капитан просто-напросто сливается. Мы молчим, что это некрасиво по-человечески, это ведь и просто непрофессионально.

Дзюба полагает, что Карпин будет у руля сборной недолго, после чего он сможет вернуться в национальную команду. Но будет ли кому-то нужен игрок, который вот так может взять и подвести в самый ответственный момент?

Сомнительно, что после такого поступка Карпин снова решил позвать Дзюбу в сборную. Артём сделал свой выбор – он не хочет играть за национальную команду при Карпине. Пусть теперь смотрит, как выступают Смолов и компания. И даже если Россия не сможет забить достаточно мячей в октябрьских матчах, это явно не повод снова идти на поклон к Дзюбе.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Милка
21 Сентября 2021 в 23:08
Мое мнение. Всё намного проще. Дзюба попал в РАСШИРЕННЫЙ список. То есть не факт,что попал бы в окончательную заявку. А с учётом конфликта с Карпиным большой процент того,что его бортанут и тем самым унизят. Поэтому Дзюба сыграл на опережение. Не дал ни малейшего шанса Карпину себя подставить. Вот если бы Валера дал гарантию,что Артемка поедет на эти решающие матчи....
Don sangre
21 Сентября 2021 в 22:51
На энтом рукаку футболисты в России матушке не закончилися ещо.... Кубыть Федька пока тащит... А тамотко посмотрим- или ишак, или падишах.....
Boris
21 Сентября 2021 в 22:48
Что за хрень? То есть сейчас нам очень нужен Дзюба, а три недели назад был не нужен, так что-ли? Карпин не вызвал капитана на сборы потому что он в плохой форме был, а теперь Дзюба должен поехать потому что он капитан? Что с логикой, автор? Два человека не хотят работать вместе, оба нашли приличную отговорку, как им кажется, вот и вся история.
Don sangre
21 Сентября 2021 в 22:52
Вони много делов маловато будет.....
Slink
21 Сентября 2021 в 22:01
Кто это писал? Судя по стилю, просто какая-то школота с детсадовским познанием людских отношений, да и жизни вообще.
ингерман
21 Сентября 2021 в 21:52
ай не передергивайце.. зюба не лицемерит в отличие от ентава.. )))
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