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​Канчельскис: «Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил карьеру в сборной»

21 Сентября 2021 • 18:51 Комментировать (1)

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Артёма Дзюбы. Напомним, нападающий «Зенита» отказался от вызова в национальную команду на следующий день после попадания в расширенный состав. Дзюба объяснил это тем, что он не набрал оптимальных кондиций.

Жест со стороны Дзюбы Канчельскис назвал «некрасивым». По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», футболист «Зенита» принял такое решение из-за обиды на Валерия Карпина, связанной с его непопаданием в состав сборной в сентябре на фоне того, что ранее он был лидером команды.

«Не верю, что Дзюба вернётся в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду», - поделился своим мнением Канчельскис для sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Андрей Канчельскис
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Комментарии (1)
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Wertygaz
21 Сентября 2021 в 20:12
Ну и пора... После чемпионата мира в России еще надо было уходить, когда был на коне...
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