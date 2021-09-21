​Канчельскис: «Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил карьеру в сборной»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Артёма Дзюбы. Напомним, нападающий «Зенита» отказался от вызова в национальную команду на следующий день после попадания в расширенный состав. Дзюба объяснил это тем, что он не набрал оптимальных кондиций.

Жест со стороны Дзюбы Канчельскис назвал «некрасивым». По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», футболист «Зенита» принял такое решение из-за обиды на Валерия Карпина, связанной с его непопаданием в состав сборной в сентябре на фоне того, что ранее он был лидером команды.

«Не верю, что Дзюба вернётся в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду», - поделился своим мнением Канчельскис для sport24.