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​ФИФА наказала сборную Венгрии из-за фанатов

21 Сентября 2021 • 17:36 Комментировать

На официальном сайте ФИФА была опубликована информация о решении дисциплинарного комитета по делу, касающегося сентябрьского матча Венгрия – Англия. По ходу игры фанаты на трибунах оскорбляли игроков гостей на почве расизма. Кроме того, на поле выбрасывались посторонние предметы.

Учитывая все обстоятельства дела, ФИФА наказала сборную Венгрии проведением двух матчей под своей эгидой при пустых трибунах. При этом вторая игра представляет собой условное наказание с испытательным сроком длиной в два года.

Кроме того, Венгерская федерация футбола оштрафована на 200 тысяч швейцарских франков (около 185 тысяч евро).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Венгрии
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