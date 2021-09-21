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​Петржела: «Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт»

21 Сентября 2021 • 16:49 Комментировать (1)

Артём Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России на следующий день после объявления расширенного списка. Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», связывает решение Дзюбы не с его игровыми кондициями, а с прежним конфликтом с Валерием Карпиным. Петржела сказал, что Дзюба вряд ли забыл обиду на тренера.

«Гордыня игрока перевесила интерес к стране. Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт. Карпину надоест уделять столько внимания одному футболисту», - высказался Петржела для sport24.

Сборная России в октябре соберётся для подготовки к отборочным матчам против словаков и словенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Властимил Петржела Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
21 Сентября 2021 в 17:26
Если что, дзюбанутый может легко сменить профессию: начнёт с фоток и видосиков на OnlyFans, закончит в фильмах категории ХХХ. Опыт имеется :)))
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