​Петржела: «Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт»

Артём Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России на следующий день после объявления расширенного списка. Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», связывает решение Дзюбы не с его игровыми кондициями, а с прежним конфликтом с Валерием Карпиным. Петржела сказал, что Дзюба вряд ли забыл обиду на тренера.

«Гордыня игрока перевесила интерес к стране. Для Дзюбы путь в сборную теперь закрыт. Карпину надоест уделять столько внимания одному футболисту», - высказался Петржела для sport24.

Сборная России в октябре соберётся для подготовки к отборочным матчам против словаков и словенцев.