​Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от приглашения в сборную России

Во вторник Артём Дзюба решил отказаться от приглашения в национальную команду после того, как днём ранее он оказался в расширенном списке. Пресс-служба сборной опубликовала комментарий Валерия Карпина по поводу сложившейся ситуации.

Карпин сообщил, что в ходе разговора с Дзюбой футболист сказал ему, что он находится не в оптимальной форме. При этом главный тренер сборной России допустил, что Дзюба получит вызов на ноябрьский сбор.

«Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, Дзюба будет вызван», - прокомментировал ситуацию Карпин.

Напомним, что в октябре сборной России предстоят матчи против словаков и словенцев в рамках отбора на чемпионат мира.