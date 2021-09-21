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Чемпионат мира 2022

​Названа возможная причина отказа Дзюбы от вызова в сборную России слухи

21 Сентября 2021 • 16:12 Комментировать (6)

Артём Дзюба оказался в расширенном списке сборной России, который был объявлен в понедельник. В этот же день форвард оформил дубль в матче «Зенита» против «Рубина», а на следующий день он объявил о решении отказаться от вызова.

Телеграм-канал «Раздевалка» сообщает о появившейся информации касательно причины отказа Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду. Согласно этим данным, Дзюба принял такое решение, когда узнал, что в финальном списке его не будет.

В октябре сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года предстоит сыграть против Словакии дома и против Словении на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Dimonorunov
21 Сентября 2021 в 16:55
Супер новости!
Aleksandr Aleksandr
21 Сентября 2021 в 16:31
Сначала Игорь Акинфеев,сейчас Дзюба!Кто следующий?Не хотят ребята играть за эту странную сборную которая может выступить и без флага и без гимна и даже под погонялом!
Don sangre
21 Сентября 2021 в 16:36
Дык кубыитт энта политика выновна....
White_Shark
21 Сентября 2021 в 16:31
Не слабая такая пощечина для Карпина. Не исключаю, что на этом вызовы Дзюбы в сборную прекратятся, ибо не верю я в эти басни про "пока не набрал кондиции".
Redwhite1959
21 Сентября 2021 в 16:29
Т.е. Валера последовательно гнёт свою линию в отношении Дзюбы))
ингерман
21 Сентября 2021 в 16:25
ай вона оно чё.. таперича поняцно.. )))
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