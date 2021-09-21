Артём Дзюба оказался в расширенном списке сборной России, который был объявлен в понедельник. В этот же день форвард оформил дубль в матче «Зенита» против «Рубина», а на следующий день он объявил о решении отказаться от вызова.

Телеграм-канал «Раздевалка» сообщает о появившейся информации касательно причины отказа Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду. Согласно этим данным, Дзюба принял такое решение, когда узнал, что в финальном списке его не будет.

В октябре сборной России в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года предстоит сыграть против Словакии дома и против Словении на выезде.