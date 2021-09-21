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Выбор Карпина: Кто не попал в заявку сборной России

21 Сентября 2021 • 00:38 Комментировать

Валерий Карпин опубликовал расширенный список игроков, которые могут поехать на октябрьский сбор в преддверии решающих отборочных матчей на чемпионат мира по футболу в Катаре. В заявку не попали пять футболистов по сравнению с сентябрьскими матчами: Александр Максименко, Сергей Песьяков, Марио Фернандес, Роман Зобнин и Денис Черышев.

Важно отметить, что не все игроки из этой «пятёрки» оказались вне заявки по спортивным причина. Например, Марио Фернандес объявил о том, что завершил выступление за сборную России. Известно, что натурализованный бразилец планировал ещё раньше объявить о таком решении, но Карпину удалось несколько отсрочить уход Марио из сборной. Однако данный сценарий предполагался, и вряд ли кто-то был удивлён решению Фернандеса.

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Роман Зобнин – другая история. Полузащитник московского «Спартака» получил травму в недавнем матче Лиги Европы против польской «Легии». Зобнин получил повреждение икроножной мышцы, и теперь ему потребуется как минимум четыре недели, чтобы вернуться в игровые кондиции.

Также из-за травмы в расположение сборной России не прибудет Денис Черышев. Полузащитник «Валенсии» получил травму в матче 4-го тура испанской Примеры против «Осасуны». Сообщается, что он получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Ориентировочный срок восстановления после таких травм – примерно четыре-пять недель.

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По спортивному принципу не пробились в национальную команду лишь два голкипера: Александр Максименко и Сергей Песьяков. По Песьякову изначально было понятно, что никакого будущего в национальной команде у него нет и не было, а вот с Максименко всё куда сложнее. Молодой голкипер «Спартака» временами выдает просто потрясающие поединки, только вот стабильности ему не хватает. Особенно в последнее время.

Максименко не выглядит супер-надёжным вратарём, зачастую допуская нелепые ошибки. Уже после объявления расширенной заявки Александр отметился не самым удачным выступлением в дерби с ЦСКА. Армейцы за всю игру нанесли всего один удар, и он стал голевым. К тому же, сейчас у сборной России есть настоящий первый номер – это Маринато Гилерме. Ветеран вратарского цеха набрал отличную форму, и пока нет сомнений в том, что именно он будет первым выбором Карпина и Кафанова.

Таким образом, Карпин хоть и вызвал новых людей в сборную, его выбор во многом был определен травмами, а не спортивными результатами футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Денис Черышев Сергей Песьяков Роман Зобнин Марио Фернандес Александр Максименко
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