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Чемпионат мира 2022

Анчелотти: «Давайте каждый год проводить чемпионаты мира, что уж там»

20 Сентября 2021 • 21:14 Комментировать (2)

С каждым днем набирают обороты слухи о возможных реформах в календаре сборных. ФИФА пытается реализовать идею проведения мировых первенств раз в два года, несмотря на негативную реакцию большинства болельщиков и футбольных деятелей.

В стороне не остался и главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который иронично отреагировал на вопрос о планах организациии в интервью испанскому изданию Marca. «Давайте каждый год проводить чемпионаты мира, что уж там. Я вообще считаю, что сейчас команды играют слишком много ненужных матчей. ФИФА и УЕФА должны задуматься об этом, но они пока ведут борьбу друг против друга», - заявил наставник «сливочных».

Напомним, что ранее были высунуты обвинения в сторону ФИФА за манипуляцию статистическими данными опроса среди фанатов.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
20 Сентября 2021 в 21:45
Можно два раза в год. Зимний и летний. Или весенний и осенний. Чего уж там...
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