Анчелотти: «Давайте каждый год проводить чемпионаты мира, что уж там»

С каждым днем набирают обороты слухи о возможных реформах в календаре сборных. ФИФА пытается реализовать идею проведения мировых первенств раз в два года, несмотря на негативную реакцию большинства болельщиков и футбольных деятелей.

В стороне не остался и главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который иронично отреагировал на вопрос о планах организациии в интервью испанскому изданию Marca. «Давайте каждый год проводить чемпионаты мира, что уж там. Я вообще считаю, что сейчас команды играют слишком много ненужных матчей. ФИФА и УЕФА должны задуматься об этом, но они пока ведут борьбу друг против друга», - заявил наставник «сливочных».

Напомним, что ранее были высунуты обвинения в сторону ФИФА за манипуляцию статистическими данными опроса среди фанатов.