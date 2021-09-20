​Петржела: «Дзюба не заслужил вызов в сборную, но попадёт в окончательный список»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу попадания Артёма Дзюбы в расширенный список игроков сборной России. Через неделю список сократится, и оставшиеся в нём футболисты отправятся на октябрьский сбор национальной команды.

Петржела считает, что у Валерия Карпина не хватает выбора качественных футболистов в линии нападения, поэтому он не может игнорировать вариант с Артёмом Дзюбой на острие.

«Хотя своей игрой Дзюба не заслужил вызов в сборную, но он попадёт в окончательный список, потому что у Карпина просто нет других вариантов. Это подарок от главного тренера», - приводит слова Петржелы sport24.

Петржела предположил, что в октябрьских матчах сборной России Дзюбе удастся забить дважды.