​Карпин – о Миранчуке: «Футболистов с таким мастерством в России не так много»

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался по поводу полузащитника Алексея Миранчука, вызванного в национальную команду на октябрьский сбор.

«Миранчука стали больше выпускать на поле в «Аталанте». Футболистов с таким мастерством в России не так много, поэтому он в расширенном списке», - рассказал Карпин представителям СМИ.

Окончательный состав сборной России будет объявлен через неделю. В него войдёт примерно 22-24 футболиста.

В рамках отбора на чемпионат мира в октябре сборная России сыграет против Словакии (дома) и Словении (на выезде).