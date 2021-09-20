​Губерниев: «Выбором Карпина нужно восхититься»

В начале новой недели был обнародован список игроков, которых Валерий Карпин включил в расширенный список сборной России. Самыми обсуждаемыми моментами по списку стали попадания в него хавбека Дениса Глушакова и форварда Артёма Дзюбы.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал свой комментарий по поводу списка Валерия Карпина. Губерниев отметил, что Глушаков хорошо играет в «Химках», а Дзюба в последнее время прибавил в «Зените». Выбранный состав комментатор назвал оптимальным.

«Карпин гнёт свою линию, его надо поддерживать и восхититься выбором», - высказался Губерниев для sport24.

В октябре сборная России сразится со словаками и словенцами.