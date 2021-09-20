Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 266 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Губерниев: «Выбором Карпина нужно восхититься»

20 Сентября 2021 • 15:44 Комментировать (1)

В начале новой недели был обнародован список игроков, которых Валерий Карпин включил в расширенный список сборной России. Самыми обсуждаемыми моментами по списку стали попадания в него хавбека Дениса Глушакова и форварда Артёма Дзюбы.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал свой комментарий по поводу списка Валерия Карпина. Губерниев отметил, что Глушаков хорошо играет в «Химках», а Дзюба в последнее время прибавил в «Зените». Выбранный состав комментатор назвал оптимальным.

«Карпин гнёт свою линию, его надо поддерживать и восхититься выбором», - высказался Губерниев для sport24.

В октябре сборная России сразится со словаками и словенцами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
20 Сентября 2021 в 16:00
От ведь Димана то поперло
.. От ведь льстивым соловьем заливается
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
17:24 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не исключает, что Дзюба будет капитаном сборной России
16:14 · Чемпионат мира 2022
​Карпин – о Миранчуке: «Футболистов с таким мастерством в России не так много» 1
15:44 · Чемпионат мира 2022
​Губерниев: «Выбором Карпина нужно восхититься» 1
15:34 · Чемпионат мира 2022
​Глушаков отреагировал на вызов в сборную России 1
14:47 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не вызвал в сборную России пятерых игроков по сравнению с прошлым месяцем
14:17 · Чемпионат мира 2022
​Карпин прокомментировал вызов в сборную России Дзюбы и Глушакова 2
13:41 · Чемпионат мира 2022
Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы
12:37 · Чемпионат мира 2022
Карпин - о запрете пива в сборной России: «Давайте водки им дадим ещё, чтобы больше расслабились» 7
11:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете
11:19 · Чемпионат мира 2022
Соболь считает, что Пятов и Ярмоленко могут помочь вернуть Малиновского в сборную Украины
10:59 · Чемпионат мира 2022
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Фернандеса в сборную России
10:36 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков считает, что Дзюбу нужно вернуть в сборную России
10:10 · Чемпионат мира 2022
Кирьяков - о возвращении Глушакова и Дзагоева в сборную: «Их поезд уже ушёл»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ждёт вызова Агаларова в сборную 1
19 Сентября
13:29 · Чемпионат мира 2022
В Турции подтвердили приход Кунца на должность главного тренера сборной
Все новости
Рекомендуем