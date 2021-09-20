​Глушаков отреагировал на вызов в сборную России

Денис Глушаков, представляющий «Химки», оказался в расширенном списке сборной России, который был обнародован в понедельник. Глушаков отреагировал на вызов в национальную команду посредством публикации в «Инстаграме».

Глушаков выразил радость от вызова в сборную и поблагодарил наставника команды Валерия Карпина и его штаб.

«Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше», - написал Глушаков.

Полузащитник «Химок» понимает, что список национальной команды ещё не окончательный. При этом Глушаков чувствует, что находится в хорошей форме.

«Готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер», - отметил опытный футболист.

В последний раз Денис Глушаков выступал за сборную России в марте 2018 года.