​Карпин не вызвал в сборную России пятерых игроков по сравнению с прошлым месяцем

В понедельник был объявлен список игроков, вызванных в сборную России на октябрьский сбор. Пока это лишь расширенный список – окончательный сформируется через неделю, и он будет гораздо короче.

Если сравнивать расширенные списки Валерия Карпина на сентябрь и октябрь, то в новом отсутствуют пять игроков. Кто-то получил травму, кто-то не попал в команду по игровым причинам, а кто-то – Марио Фернандес – завершил выступления за сборную.

Итак, в новом списке не оказалось Александра Максименко, Сергея Песьякова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Дениса Черышева.