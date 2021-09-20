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Чемпионат мира 2022

​Карпин не вызвал в сборную России пятерых игроков по сравнению с прошлым месяцем

20 Сентября 2021 • 14:47 Комментировать

В понедельник был объявлен список игроков, вызванных в сборную России на октябрьский сбор. Пока это лишь расширенный список – окончательный сформируется через неделю, и он будет гораздо короче.

Если сравнивать расширенные списки Валерия Карпина на сентябрь и октябрь, то в новом отсутствуют пять игроков. Кто-то получил травму, кто-то не попал в команду по игровым причинам, а кто-то – Марио Фернандес – завершил выступления за сборную.

Итак, в новом списке не оказалось Александра Максименко, Сергея Песьякова, Марио Фернандеса, Романа Зобнина и Дениса Черышева.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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