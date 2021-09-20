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​Карпин прокомментировал вызов в сборную России Дзюбы и Глушакова

20 Сентября 2021 • 14:17 Комментировать (2)

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Среди вызванных футболистов оказались полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Артём Дзюба. В сентябре Валерий Карпин не вызывал Дзюбу, а Глушаков и вовсе не играл за национальную команду с весны 2018 года.

«Не стоит забывать, что Дзюба пока попал в расширенный список. Посмотрим, попадёт ли он в окончательный список. В финальном списке будет 22-24 игрока», - сказал Карпин журналистам.

«Глушаков? Он ветеран, но он продолжает демонстрировать хороший уровень готовности, что подкрепляется голами. Травма Зобнина тоже сыграла здесь свою роль», - отметил тренер.

В октябре сборная России сыграет против Словакии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба Денис Глушаков
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
20 Сентября 2021 в 15:09
Ой, дзюба,дзюба,дзюба! Считай сборная дала дуба!
JUMPER
20 Сентября 2021 в 14:45
ай... ну вот и фсё...))) сщитай мы ужо на мири в катари...))) ай на нэй здюба капитан...)))
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