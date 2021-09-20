​Карпин прокомментировал вызов в сборную России Дзюбы и Глушакова

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Среди вызванных футболистов оказались полузащитник «Химок» Денис Глушаков и нападающий «Зенита» Артём Дзюба. В сентябре Валерий Карпин не вызывал Дзюбу, а Глушаков и вовсе не играл за национальную команду с весны 2018 года.

«Не стоит забывать, что Дзюба пока попал в расширенный список. Посмотрим, попадёт ли он в окончательный список. В финальном списке будет 22-24 игрока», - сказал Карпин журналистам.

«Глушаков? Он ветеран, но он продолжает демонстрировать хороший уровень готовности, что подкрепляется голами. Травма Зобнина тоже сыграла здесь свою роль», - отметил тренер.

В октябре сборная России сыграет против Словакии и Словении.