Карпин - о запрете пива в сборной России: «Давайте водки им дадим ещё, чтобы больше расслабились»

Игрокам национальной команды России запрещено употреблять пиво после матчей. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» заявил наставник сборной Валерий Карпин.

«Я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Давайте водки им дадим еще, чтобы еще больше расслабились. Я против этого», - поведал главный тренер.

Ранее Карпин не поддержал позицию президента РФ Владимира Путина в вопросе лимита на легионеров.

52-летний специалист занял пост наставника сборной России минувшим летом, подписав краткосрочный трудовой договор до конца текущего года.

Под руководством Карпина команда провела три матча в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).