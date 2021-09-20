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Чемпионат мира 2022

Карпин - о запрете пива в сборной России: «Давайте водки им дадим ещё, чтобы больше расслабились»

20 Сентября 2021 • 12:37 Комментировать (2)

Игрокам национальной команды России запрещено употреблять пиво после матчей. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу» заявил наставник сборной Валерий Карпин.

«Я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Давайте водки им дадим еще, чтобы еще больше расслабились. Я против этого», - поведал главный тренер.

Ранее Карпин не поддержал позицию президента РФ Владимира Путина в вопросе лимита на легионеров.

52-летний специалист занял пост наставника сборной России минувшим летом, подписав краткосрочный трудовой договор до конца текущего года.

Под руководством Карпина команда провела три матча в отборочном цикле чемпионата мира-2022. Россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
20 Сентября 2021 в 14:23
Это что деется что творится то кубыть вашу да в облепихову..... Седня пива лишат, завтрыть водки, потома бабу резиновую посадят на колени.... А чема горюшко заливать будем Коди басурмане накидают не 7 мячиков как в стародавние времена бывалось а 10 ?))))
..
Crocodile
20 Сентября 2021 в 12:59
"давайте водки им дадим еще" - глуповатый ложный аргумент из серии "сам создал и сам опроверг".
кажецца вотки нихто и не предлагает.
"што? против едра проголосовать?! а можэт сразу Жобайдэна на царство поставить?"
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