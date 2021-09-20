Кирьяков считает, что Дзюбу нужно вернуть в сборную России

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался относительно перспектив форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Есть обиды, которые должны быть решены. Дзюба нужен, не важно, играет он или сидит на лавке. Артём должен держать не только раздевалку, но и скамейку», - передает слова Кирьякова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что минувшим летом сборную России возглавил Валерий Карпин, у которого давний конфликт с Дзюбой. После прихода специалиста на тренерский мостик Артёма перестали вызывать в национальную команду.

8 октября подопечные Карпина проведут матч против Словакии в отборе чемпионата мира-2022. Спустя несколько дней россияне встретятся со Словенией.