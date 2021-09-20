Кирьяков - о возвращении Глушакова и Дзагоева в сборную: «Их поезд уже ушёл»

Известный футбольный специалист Сергей Кирьяков, поигравший за сборную России, поделился мнением о возможном возвращении полузащитников Дениса Глушакова и Алана Дзагоева в национальную команду.

«Игра Глушакова - это не серьезно. При всем к нему уважении он не подойдет команде. Дзагоев? Поезд сборной для него и для Глушакова уже ушел», - передает слова специалиста «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что в следующем месяце подопечным Валерия Карпина предстоит провести два поединка в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Сначала россияне встретятся с командой Словакии, а потом померяются силами со словенцами.

После шести туров Россия набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице группы Н, уступая лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.