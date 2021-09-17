​Малиновский не был вызван в сборную Украины на фоне информации о конфликте с тренером

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола был опубликован список футболистов, которые получили вызов в ряды национальной сборной на октябрьский сбор. В списке не оказалось хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что между исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и Русланом Малиновским произошёл конфликт. Футболист делал заявление по этому поводу, объяснив сложившуюся ситуацию.

В октябре украинская сборная проведёт гостевой матч против Финляндии и домашний матч против Боснии и Герцеговины. Обе игры пройдут в рамках отбора на чемпионат мира.