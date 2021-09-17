Карпин - о пяти дочерях: «Я вообще не при делах, это жёны делают»

Экс-наставник московского «Спартака» и «Ростова», а ныне главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, почему у него в семье рождаются исключительно девочки.

«Это не я, это жены делают. Они же рожают. Я вообще не при делах», - ответил на вопрос журналиста Валерий Георгиевич.

Напомним, что 52-летний специалист является отцом пяти дочерей.

Карпин занял пост наставника сборной России после провального чемпионата Европы-2020, на котором команда не смогла преодолеть групповой раунд. Контракт тренера с РФС рассчитан до конца текущего года.