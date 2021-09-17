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Чемпионат мира 2022

Президент Ла Лиги высказал своё недовольство действиями ФИФА

17 Сентября 2021 • 09:45 Комментировать (1)

Вчера ФИФА опубликовала результаты опроса касательно идеи проведения чемпионатов мира раз в два года. Организация сообщила, что большинство болельщиков выступают за изменение календаря сборных, хотя процентное соотношение гласило об обратном.

На случившийся инцидент отреагировал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. В своем «Твиттере» чиновник обвинил организацию в манипуляции: «Исследование ФИФА противоречит их же заявлению. Как можно им доверять, если они даже в этом случае пытаются выдать за реальность неправдивые данные?» - написал Тебас.

Напомним, что в течение последних пару недель против возможных реформ высказались большинство футбольных деятелей мира.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
17 Сентября 2021 в 10:01
Чем чаще будет ЧМ , тем чаще ФИФА будет проводить аукционы стран которые хотят провести этот ЧМ и соответственно больше откатов получать.
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