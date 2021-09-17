Президент Ла Лиги высказал своё недовольство действиями ФИФА

Вчера ФИФА опубликовала результаты опроса касательно идеи проведения чемпионатов мира раз в два года. Организация сообщила, что большинство болельщиков выступают за изменение календаря сборных, хотя процентное соотношение гласило об обратном.

На случившийся инцидент отреагировал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. В своем «Твиттере» чиновник обвинил организацию в манипуляции: «Исследование ФИФА противоречит их же заявлению. Как можно им доверять, если они даже в этом случае пытаются выдать за реальность неправдивые данные?» - написал Тебас.

Напомним, что в течение последних пару недель против возможных реформ высказались большинство футбольных деятелей мира.