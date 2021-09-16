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Чемпионат мира 2022

Опрос ФИФА показал, что большинство болельщиков поддерживает идею проведения чемпионатов мира раз в два года

16 Сентября 2021 • 17:18 Комментировать

Около недели назад ФИФА выступила с идеей проводить чемпионаты мира чаще, а именно раз в два года, чем вызвала шквал дискуссий по этому поводу. Отмечается, что очень мало публичных личностей поддержали организацию, а президент УЕФА Александр Чеферин и вовсе пригрозил бойкотом, если реформы вступят в силу.

ФИФА в свою очередь решила провести опрос среди болельщиков по всему миру, а сегодня огласила результаты. Журналист New York Times Тарик Панжа у себя в «Твиттере» поделился данными, согласно которым 15 тысяч фанатов из 23 тысяч опрашиваемых выступили за проведение Мундиалей с интервалом в два года.

Также британская компания YouGov, которая и занималась опросом, сообщила, что за нововведение отдавали свои голоса преимущественно молодое поколение, а люди постарше предпочитали оставить всё так, как есть.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Чемпионат Мира
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