Россия совершила рывок в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России улучшила свое положение, поднявшись с 41 на 37 место. На счету подопечных Валерия Карпина 1475 баллов.
Напомним, что в сентябре российская сборная провела три матча в отборе чемпионата мира-2022. Команда Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и отпраздновала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).
Первую позицию в рейтинге по-прежнему удерживает Бельгия. Второй идет Бразилия, а топ-3 замыкает Англия.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1832 очка
2. Бразилия - 1811
3. Англия - 1735
4. Франция - 1754
5. Италия - 1735
6. Аргентина - 1725
7. Португалия - 1674
8. Испания - 1673
9. Мексика - 1666
10. Дания - 1658
…
27. Украина - 1520
37. Россия - 1475
84. Узбекистан - 1282
89. Армения - 1262
90. Беларусь - 1254
96. Грузия - 1240
98. Кыргызстан - 1230
117. Азербайджан - 1158
120. Казахстан - 1151