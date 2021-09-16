Россия совершила рывок в рейтинге ФИФА

На официальном сайте ФИФА опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России улучшила свое положение, поднявшись с 41 на 37 место. На счету подопечных Валерия Карпина 1475 баллов.

Напомним, что в сентябре российская сборная провела три матча в отборе чемпионата мира-2022. Команда Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) и отпраздновала победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Первую позицию в рейтинге по-прежнему удерживает Бельгия. Второй идет Бразилия, а топ-3 замыкает Англия.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1832 очка

2. Бразилия - 1811

3. Англия - 1735

4. Франция - 1754

5. Италия - 1735

6. Аргентина - 1725

7. Португалия - 1674

8. Испания - 1673

9. Мексика - 1666

10. Дания - 1658

…

27. Украина - 1520

37. Россия - 1475

84. Узбекистан - 1282

89. Армения - 1262

90. Беларусь - 1254

96. Грузия - 1240

98. Кыргызстан - 1230

117. Азербайджан - 1158

120. Казахстан - 1151

Полная версия рейтинга ФИФА.