Тренер, которым интересовался «Спартак», может возглавить сборную Турции

Немецкий специалист Штефан Кунц, ранее претендовавший на пост главного тренера московского «Спартака», может трудоустроиться в национальной сборной Турции. Об этом сообщают журналисты Fotomac.

Источник утверждает, что стороны уже провели предварительные переговоры, но до оформления сделки еще далеко.

Напомним, что Штефан занимает пост наставника молодежной сборной Германии. Также он тренировал национальную команду на недавней Олимпиаде в Токио.

После шести туров квалификационного этапа чемпионата мира-2022 сборная Турции набрала 11 баллов и занимает третье место в группе G.