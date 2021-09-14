Гилерме отреагировал на уход Фернандеса из сборной России

Страж ворот столичного «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме отреагировал на уход защитника ЦСКА Марио Фернандеса из национальной команды.

«Было удовольствием играть с тобой за сборную. Спасибо, Марио!», - гласит сообщение голкипера в инстаграм-аккаунте.

Об уходе защитника из сборной России было объявлено в понедельник, 13 сентября. Марио аргументировал свое решение желанием сконцентрироваться на выступлениях за московский ЦСКА.

В футболке национальной команды Фернандес сыграл 33 официальных матча, записав себе в актив пять забитых мячей.