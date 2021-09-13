Валерий Карпин стал счастливым владельцем автомобиля Volkswagen Touareg. О том, что спонсор сборной России предоставил тренеру автомобиль, сообщила пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Напомним, что Валерий Карпин занял должность главного тренера сборной России летом. В трёх первых матчах под руководством нового тренера российская национальная команда взяла 7 очков в отборе на чемпионат мира-2022. Сборная России сначала сыграла вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграла Кипр и Мальту (по 2:0).

Следующие матчи сборная России проведёт в октябре против Словении и Словакии.