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Чемпионат мира 2022

​Карпин получил новый автомобиль от спонсора фото

13 Сентября 2021 • 19:32 Комментировать (3)

Валерий Карпин стал счастливым владельцем автомобиля Volkswagen Touareg. О том, что спонсор сборной России предоставил тренеру автомобиль, сообщила пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Напомним, что Валерий Карпин занял должность главного тренера сборной России летом. В трёх первых матчах под руководством нового тренера российская национальная команда взяла 7 очков в отборе на чемпионат мира-2022. Сборная России сначала сыграла вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграла Кипр и Мальту (по 2:0).

Следующие матчи сборная России проведёт в октябре против Словении и Словакии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Ermak
13 Сентября 2021 в 20:08
А че не гранту, или ниву трэвел?)
Don sangre
13 Сентября 2021 в 19:44
Ну теперь как разгонится наша сборная в матчах, как понесутся наши витязи мяча а атаки быстрые, в подкаты глубокие, в передачи умные. Что ж вы спонсоры не подарите протезы игрокам чтобы их хватало не на 50 или 45 минут игрового времени а на все 90....
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