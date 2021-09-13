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​Уткин высказался после ухода Фернандеса из сборной России

13 Сентября 2021 • 15:23 Комментировать (2)

Известный журналист Василий Уткин посредством своего телеграм-канала высказался после того, как Марио Фернандес решил завершить выступления в сборной России.

Уткин отметил, что Фернандес является для него одним из любимых игроков в российской национальной команде. Журналист выделил личностные качества футболиста.

«Попробуйте вспомнить в нашей сборной за последние лет 10 футболиста вообще без чванства. Без роскоши. Мне – сложно», - написал Уткин.

Журналист добавил, что его в Фернандесе подкупил тот факт, что он просто делал свою работу не ради славы.

«Фернандес ставил сборную во главу угла таким неброским и непреклонным образом, что мне остаётся вспомнить разве что Виктора Онопко», - отметил Уткин.

Марио Фернандес выступал за сборную России на протяжении четырёх лет. За это время он провёл 35 матчей и забил 5 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная России Марио Фернандес
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Комментарии (2)
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ингерман
13 Сентября 2021 в 18:05
ай васек прав! )
Kalibr
13 Сентября 2021 в 16:20
Вася, браво!
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