​Уткин высказался после ухода Фернандеса из сборной России

Известный журналист Василий Уткин посредством своего телеграм-канала высказался после того, как Марио Фернандес решил завершить выступления в сборной России.

Уткин отметил, что Фернандес является для него одним из любимых игроков в российской национальной команде. Журналист выделил личностные качества футболиста.

«Попробуйте вспомнить в нашей сборной за последние лет 10 футболиста вообще без чванства. Без роскоши. Мне – сложно», - написал Уткин.

Журналист добавил, что его в Фернандесе подкупил тот факт, что он просто делал свою работу не ради славы.

«Фернандес ставил сборную во главу угла таким неброским и непреклонным образом, что мне остаётся вспомнить разве что Виктора Онопко», - отметил Уткин.

Марио Фернандес выступал за сборную России на протяжении четырёх лет. За это время он провёл 35 матчей и забил 5 мячей.