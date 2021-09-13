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Пономарёв: «Фернандес не умеет играть в футбол. Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты»

13 Сентября 2021 • 14:36 Комментировать (1)

Владимир Пономарёв, который в своё время защищал цвета московского ЦСКА, прокомментировал уход Марио Фернандеса из сборной России. 30-летний защитник решил сосредоточиться на игре за ЦСКА.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Пономарёв выразил непонимание, почему уход Фернандеса вызвал такой резонанс в футбольном обществе.

«Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете?» - вопрошает экс-футболист.

Владимир Пономарёв также усомнился в общем уровне Марио Фернандеса как футболиста.

«Он не умеет играть в футбол! Фернандес - аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», - сказал Пономарёв.

Марио Фернандес выступал за сборную России с осени 2017 года. За это время защитник провёл за национальную команду 35 матчей и забил 5 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Марио Фернандес Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Boris
13 Сентября 2021 в 14:51
Судя по этому тексту однозначно можно определить только одного идиота. С другой стороны, если принять его высказывание за истину, то много сходится. Фернандес был одним из лучших в сборной за последние годы + Фернандес не умеет играть в футбол = в сборной почти никто не умеет играть в футбол. Похоже на правду))
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