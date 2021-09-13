Пономарёв: «Фернандес не умеет играть в футбол. Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты»

Владимир Пономарёв, который в своё время защищал цвета московского ЦСКА, прокомментировал уход Марио Фернандеса из сборной России. 30-летний защитник решил сосредоточиться на игре за ЦСКА.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Пономарёв выразил непонимание, почему уход Фернандеса вызвал такой резонанс в футбольном обществе.

«Сколько из-за него голов забили сборной! С ума сошли? Что вы из него идола делаете?» - вопрошает экс-футболист.

Владимир Пономарёв также усомнился в общем уровне Марио Фернандеса как футболиста.

«Он не умеет играть в футбол! Фернандес - аферист! Бразильцы не взяли его в сборную, потому что не идиоты», - сказал Пономарёв.

Марио Фернандес выступал за сборную России с осени 2017 года. За это время защитник провёл за национальную команду 35 матчей и забил 5 голов.