​Фернандес поблагодарил Бога и Путина

В понедельник Марио Фернандес объявил о решении завершить выступления за сборную России. Защитник решил сосредоточиться на клубной карьере в ЦСКА.

В интервью, которое было опубликовано на сайте ЦСКА, Фернандес подчеркнул, что он никогда не жалел о том, что выбрал сборную России, а не сборную Бразилии. Марио поблагодарил Бога за то, что он оказался в ЦСКА и российской национальной команде. Также футболист сказал спасибо президенту России Владимиру Путину за возможность получить гражданство.

Кроме того, Марио Фернандес выразил благодарность всем тем людям, с кем ему довелось поработать в сборной России.