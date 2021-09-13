​Президент РФС отреагировал на решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России

В понедельник Марио Фернандес объявил о решении завершить карьеру в сборной России. Комментарий на этот счёт дал Александр Дюков, занимающий пост президента РФС.

Дюков отметил, что Фернандес был одним из лидеров сборной, отдававший всего себя в матчах команды, за что его ценили фанаты. Глава РФС вспомнил гол Марио в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира, вошедший в историю российского футбола.

«Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению», - сказал Дюков. Глава РФС пожелал Фернандесу успехов на клубном уровне.