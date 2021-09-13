Марио Фернандес объявил об уходе из сборной России

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду», - приводит слова игрока пресс-служба «армейцев».

Напомним, что натурализованный бразильский футболист сыграл дебютный поединок за национальную команду в сентябре 2017 года. В общей сложности 30-летний защитник провел за сборную России 33 поединка на официальном уровне и отметился пятью результативными ударами.

Таким образом, Марио полностью сконцентрируется на матчах за ЦСКА. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.