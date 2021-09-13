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Марио Фернандес объявил об уходе из сборной России

13 Сентября 2021 • 13:37 Комментировать (1)

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.

«Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду», - приводит слова игрока пресс-служба «армейцев».

Напомним, что натурализованный бразильский футболист сыграл дебютный поединок за национальную команду в сентябре 2017 года. В общей сложности 30-летний защитник провел за сборную России 33 поединка на официальном уровне и отметился пятью результативными ударами.

Таким образом, Марио полностью сконцентрируется на матчах за ЦСКА. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Марио Фернандес
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Сентября 2021 в 13:55
ну вот , освободилась вакансия для бангладеша какого ни будь )))
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