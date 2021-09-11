Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 163 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Погребняк: «Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место, какие проблемы»

11 Сентября 2021 • 16:50 Комментировать

Лучший бомбардир Кубка легенд Павел Погребняк пообщался с журналистами в микст-зоне.

- Какие впечатления остались от турнира?

- Самые положительные. Мы заняли первое место, сделали то, чего ждали от нас болельщики. Спасибо организаторам и болельщикам. Выражаю благодарность своим партнерам по команде, с такими партнерами играть одно удовольствие.

- В этом году финал обошелся без таких скандалов, как в прошлый раз.

- После того, как мы стали забивать в каждой атаке, сборная звёзд бросила играть. Такого накала, как на прошлом турнире, не получилось. Мы сделали то, что и должны были, забивали и забивали.

- Какие ваши впечатления от игры сборной при Карпине?

- Я соглашусь с тем, что стало лучше. Пока не берем внесторонние факторы, берем только результат. Надо было 7 очков, мы их добыли. А дальше уже будем разговаривать. У человека было три дня, что он мог сделать?

- Не напрягает, что мы не забили Мальте на мяч больше и теперь на втором месте?

- Мы забили, но гол отменили. Ещё много игр. Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место, какие проблемы?

- Что касается физической готовности сборной. Есть предположение, почему игроки могут уставать спустя 20 минут матча?

- У меня такого впечатления не сложилось. Я считаю, что все было нормально.

- Что думаете по реформе РПЛ?

- Я играл, когда не было лимита. Тогда была чистая мужская конкуренция. Сложно сейчас сказать. Нельзя же сразу все отменить. Тем более, первое лицо страны вчера по этому поводу высказалось. Ждем, как отреагирует на это РФС.

- Как с этим было в Германии, когда вы играли там? Было ли ощущение, что предпочтения отдаются местным?

- Нас там не ждут. Там конкуренция. Там нужно добиваться места в составе. Если ты не лучше, тебя отправят назад, домой, лучше будешь играть. Я был лучше, поэтому ставили меня», - передает слова Погребняка корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Павел Погребняк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Сентября
16:50 · Чемпионат мира 2022
Погребняк: «Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место, какие проблемы»
13:28 · Чемпионат мира 2022
Какау: «Не сомневаюсь, что Россия отберётся на чемпионат мира»
09:33 · Чемпионат мира 2022
Блаттер: «Когда-то я сам был за проведение чемпионатов мира раз в два года, но понял, что это ужасная идея»
00:03 · Чемпионат мира 2022
Олег Иванов: «Не нравится, как играет сборная, – не смотри. Включи канал «Пятница», программу «Орёл и решка»
10 Сентября
22:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп встал на защиту игроков от новых идей ФИФА
20:32 · Чемпионат мира 2022
КОНМЕБОЛ, как и УЕФА, против реформы чемпионата мира
19:57 · Англия. Премьер-лига
ФИФА может отозвать запрет на футболистов из Бразилии, выступающих в АПЛ
17:23 · Чемпионат мира 2022
Капелло – Хиддинку: «Приветствую в клубе людей, отдыхающих от футбола»
16:45 · Чемпионат мира 2022
Самедов – об игре сборной России в квалификации: «Главное – результат» эксклюзив
16:04 · Чемпионат мира 2022
Турция уволила Гюнеша после позорного поражения от Голландии 1
15:18 · Чемпионат мира 2022
Неймар пожаловался на недостаток уважения 3
15:09 · Россия. Премьер-лига
Промес – о возможном возвращении в сборную: «Если вызовут, то поеду» 1
14:06 · Чемпионат мира 2022
Угу Алмейда - о Карпине во главе сборной России: «В какой-то момент результат может прийти» 3 эксклюзив
13:17 · Чемпионат мира 2022
Титов: «Очень хочется, чтобы команда Карпина оказалась на ЧМ»
11:59 · Чемпионат мира 2022
Месси - первый аргентинец, оформивший два хет-трика в отборе ЧМ 1
Все новости
Рекомендуем