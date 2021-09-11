Погребняк: «Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место, какие проблемы»

Лучший бомбардир Кубка легенд Павел Погребняк пообщался с журналистами в микст-зоне.

- Какие впечатления остались от турнира?

- Самые положительные. Мы заняли первое место, сделали то, чего ждали от нас болельщики. Спасибо организаторам и болельщикам. Выражаю благодарность своим партнерам по команде, с такими партнерами играть одно удовольствие.

- В этом году финал обошелся без таких скандалов, как в прошлый раз.

- После того, как мы стали забивать в каждой атаке, сборная звёзд бросила играть. Такого накала, как на прошлом турнире, не получилось. Мы сделали то, что и должны были, забивали и забивали.

- Какие ваши впечатления от игры сборной при Карпине?

- Я соглашусь с тем, что стало лучше. Пока не берем внесторонние факторы, берем только результат. Надо было 7 очков, мы их добыли. А дальше уже будем разговаривать. У человека было три дня, что он мог сделать?

- Не напрягает, что мы не забили Мальте на мяч больше и теперь на втором месте?

- Мы забили, но гол отменили. Ещё много игр. Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место, какие проблемы?

- Что касается физической готовности сборной. Есть предположение, почему игроки могут уставать спустя 20 минут матча?

- У меня такого впечатления не сложилось. Я считаю, что все было нормально.

- Что думаете по реформе РПЛ?

- Я играл, когда не было лимита. Тогда была чистая мужская конкуренция. Сложно сейчас сказать. Нельзя же сразу все отменить. Тем более, первое лицо страны вчера по этому поводу высказалось. Ждем, как отреагирует на это РФС.

- Как с этим было в Германии, когда вы играли там? Было ли ощущение, что предпочтения отдаются местным?

- Нас там не ждут. Там конкуренция. Там нужно добиваться места в составе. Если ты не лучше, тебя отправят назад, домой, лучше будешь играть. Я был лучше, поэтому ставили меня», - передает слова Погребняка корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.