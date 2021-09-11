Какау: «Не сомневаюсь, что Россия отберётся на чемпионат мира»

Экс-игрок сборной Германии Какау поделился мнением об игре национальной команды России под руководством Валерия Карпина.

«У сборной России огромный потенциал. Уверен, с Карпиным удастся выступить лучше, чем в прошлые годы. Не сомневаюсь, что Россия отберется на ЧМ», - приводит слова Какау «Рейтинг Букмекеров».

Под руководством нового тренерского штаба сборная России провела три поединка в квалификации мундиаля-2022. Подопечные Карпина расписали мировую с Хорватией (0:0), а также одержали победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

В турнирной таблице россияне идут вторыми, уступая лидирующим хорватам по дополнительным показателям.