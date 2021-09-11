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Чемпионат мира 2022

Блаттер: «Когда-то я сам был за проведение чемпионатов мира раз в два года, но понял, что это ужасная идея»

11 Сентября 2021 • 09:33 Комментировать

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который неоднократно ставал действующим лицом различных коррупционных скандалов, высказался касательно планов нынешней власти ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

Экс-чиновник отметил, что федерации нужно быть осторожнее с такими решениями, ведь это может пошатнуть механизм, который успешно работал годами. «Когда-то я сам был за проведение мирового первенства каждые два года, но понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю», - сказал Блаттер в интервью «Рен ТВ».

Также швейцарец раскритиковал ФИФА за разрешение проводить Мундиаль 2026 года сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. По его мнению, пытаясь извлечь из турнира коммерческую пользу, сам чемпионат подвергается риску потери качества футбола и заинтересованности болельщиков как следствие.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Йозеф Блаттер
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