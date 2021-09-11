Блаттер: «Когда-то я сам был за проведение чемпионатов мира раз в два года, но понял, что это ужасная идея»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, который неоднократно ставал действующим лицом различных коррупционных скандалов, высказался касательно планов нынешней власти ФИФА проводить чемпионаты мира раз в два года.

Экс-чиновник отметил, что федерации нужно быть осторожнее с такими решениями, ведь это может пошатнуть механизм, который успешно работал годами. «Когда-то я сам был за проведение мирового первенства каждые два года, но понял, что это ужасная идея. Это невозможно реализовать согласно международному календарю», - сказал Блаттер в интервью «Рен ТВ».

Также швейцарец раскритиковал ФИФА за разрешение проводить Мундиаль 2026 года сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. По его мнению, пытаясь извлечь из турнира коммерческую пользу, сам чемпионат подвергается риску потери качества футбола и заинтересованности болельщиков как следствие.