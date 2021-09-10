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Чемпионат мира 2022

КОНМЕБОЛ, как и УЕФА, против реформы чемпионата мира

10 Сентября 2021 • 20:32 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил инициатором проведения чемпионатов мира каждые два года. Топ-лиги УЕФА выступили с резкой критикой такой идеи, называя это убийством футбола в условиях перегруженного календаря. Сегодня вечером КОНМЕБОЛ выступила с похожим заявлением: «[Реформа] может разрушить лучший футбольный турнир планеты, ухудшить его качество и обесценить его эксклюзивный характер и текущие стандарты.

Федерации Южной Америки выступают за сохранение нынешнего формата. Ранее против реформы высказались клубные ассоциации, УЕФА и топ-лиги. Ближайший чемпионат мира состоится через год в Катаре.

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КОНМЕБОЛ
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