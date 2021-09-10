КОНМЕБОЛ, как и УЕФА, против реформы чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил инициатором проведения чемпионатов мира каждые два года. Топ-лиги УЕФА выступили с резкой критикой такой идеи, называя это убийством футбола в условиях перегруженного календаря. Сегодня вечером КОНМЕБОЛ выступила с похожим заявлением: «[Реформа] может разрушить лучший футбольный турнир планеты, ухудшить его качество и обесценить его эксклюзивный характер и текущие стандарты.

Федерации Южной Америки выступают за сохранение нынешнего формата. Ранее против реформы высказались клубные ассоциации, УЕФА и топ-лиги. Ближайший чемпионат мира состоится через год в Катаре.