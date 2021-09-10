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Чемпионат мира 2022

Турция уволила Гюнеша после позорного поражения от Голландии

10 Сентября 2021 • 16:04 Комментировать (1)
Голландия
6:1
Турция
окончен

Фиаско в матче квалификации к чемпионату мира со счётом 1:6 в Амстердаме привело к отставке Шенола Гюнеша.

Турция и после провального чемпионата Европы продолжает демонстрировать весьма невыразительный футбол. Уступив в недавней встрече с лидером отборочной группы G  - командой Нидерландов – с крупным счётом 1:6, «лунные звёзды» упали на третье место в таблице. И это привело к решению Федерации футбола Турции прекратить сотрудничество с Шенолом Гюнешем по обоюдному согласию сторон.

«Хотим поблагодарить глубоко уважаемого господина Гюнеша за его работу в течение своего срока и за его вклад в развитие футбола в Турции. Желаем ему крепкого здоровья и успехов в будущей жизни», - гласит заявление пресс-службы ФФТ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Шенол Гюнеш
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Комментарии (1)
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Don sangre
10 Сентября 2021 в 17:08
Вот вот турки очень похожи на нас
. И с проблемами лимит не лимит, и престареллами звёздами и тп
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