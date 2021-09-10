Турция уволила Гюнеша после позорного поражения от Голландии

Фиаско в матче квалификации к чемпионату мира со счётом 1:6 в Амстердаме привело к отставке Шенола Гюнеша.

Турция и после провального чемпионата Европы продолжает демонстрировать весьма невыразительный футбол. Уступив в недавней встрече с лидером отборочной группы G - командой Нидерландов – с крупным счётом 1:6, «лунные звёзды» упали на третье место в таблице. И это привело к решению Федерации футбола Турции прекратить сотрудничество с Шенолом Гюнешем по обоюдному согласию сторон.

«Хотим поблагодарить глубоко уважаемого господина Гюнеша за его работу в течение своего срока и за его вклад в развитие футбола в Турции. Желаем ему крепкого здоровья и успехов в будущей жизни», - гласит заявление пресс-службы ФФТ.