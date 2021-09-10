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Чемпионат мира 2022

Титов: «Очень хочется, чтобы команда Карпина оказалась на ЧМ»

10 Сентября 2021 • 13:17 Комментировать

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов пожелал успеха подопечным Валерия Карпина в борьбе за путевку на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в Катаре.

«Главное - результат. Очень хочется, чтобы команда Карпина оказалась на ЧМ. Чтобы для него неким бонусом стал проход в Катар, пусть не с первого места», - передает слова специалиста Sport24.

Карпин был назначен главным тренером национальной команды после провального Евро-2020. Он сменил у руля сборной Станислава Черчесова. Контракт наставника рассчитан до конца текущего года.

Под руководством Карпина команда провела три поединка в отборе ЧМ-2022. Сначала была «сухая» ничья с Хорватией, а затем победы над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

После шести туров Россия занимает второе место в группе, уступая лидирующим хорватам по разнице голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Егор Титов
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