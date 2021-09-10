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Чемпионат мира 2022

Спортивный директор «Баварии»: «Проводить чемпионаты мира каждые два года – это нонсенс»

10 Сентября 2021 • 00:05 Комментировать

Всё меньше и меньше команд выражают свою поддержку ФИФА в намерениях внести изменения в календарь матчей сборных, согласно которому федерация планирует реализовать идею проведения Мундиалей каждые два года.  

В стороне не осталась и «Бавария». В интервью местному изданию Bayern & Germany спортивный директор действующего чемпиона Бундеслиги Хасан Салихамиджич заявил, что предлагаемые реформы невозможно будет осуществить. «Это нонсенс. Мы не можем позволить себе увеличить число матчей, это просто непозволительно», - подчеркнул представитель «Баварии».

Напомним, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино объяснял, почему футболу необходимы подобные нововведения.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Бавария Хасан Салихамиджич
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