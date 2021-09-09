Игнатьев: Чемпионат мира раз в два года? Попахивает каким-то бизнес-проектом

На данный момент во всю продолжаются дискуссии по поводу намерений ФИФА внести изменения в календарь сборных. Одним из нововведений может стать проведение чемпионатов мира раз в два года.

Своей точкой зрения на этот счет поделился бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. Он считает, что будет очень сложно реализовать данную идею, ведь команды и так вынуждены проводит по две игры в неделю по ходу сезона. «Попахивает каким-то бизнес-проектом. Здесь, скорее-всего, не спортивная составляющая волнует, а то, как на этом заработать побольше денег», - цитирует Игнатьева Rusfootball.info.

Ранее против потенциальных реформ также выступил президент УЕФА Александр Чеферин, который намерен не дать ФИФА осуществить свои планы.