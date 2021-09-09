Президент федерации футбола Польши негативно высказался в сторону сборной Англии

Вчера состоялся матч сборных Польши и Англии, который запомнился не только спасением хозяев поля на последней минуте, а и скандалом, разгоревшимся уже после поединка. Английская сторона обвинила поляков в проявлении расизма, но президент футбольной федерации Збигнев Бонек имеет свою точку зрения на этот счет.

У себя в «Твиттере» Бонек написал, что считает поведение соперника лицемерным. «Сначала они встают на колени, а потом Кайл Уокер косо смотрит на Камила Глика и отказывается протянуть ему руку. Вот, где всё начинается», - прокомментировал чиновник.

Напомним, что инцидент случился в конце первого тайма, когда произошла небольшая потасовка между Уокером, Гликом и Гарри Магуайером.