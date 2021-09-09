Инфантино пояснил, почему ФИФА хочет проводить чемпионаты мира раз в два года

На днях стало известно, что ФИФА всерьез планирует продвинуть в массы идею проведения чемпионатов мира раз в два года. Большинство лиг уже выступили против возможных реформ, а также свое недовольство предложенной системой высказал глава УЕФА Александр Чеферин.

Впрочем, президент ФИФА Джанни Инфантино пояснил, почему федерация намерена осуществить свой план. «На данный момент сборные играют слишком много ненужных матчей. Тем более, в условиях пандемии игрокам все труднее преодолевать расстояния и границы. Это – одна из главных причин, из-за которой мы хотим видоизменить международный календарь», - приводит слова чиновника официальный сайт ФИФА.

Стоит отметить, что футбольные болельщики в социальных сетях в большинстве своем тоже остались недовольны недавним заявлением федерации.