Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 102 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​«Удачи им»: Чеферин высказался о возможности проводить чемпионат мира раз в два года

09 Сентября 2021 • 19:34 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин снова высказался о предложении проводить чемпионат мира раз в два года.

«Европейские сборные могут решить не играть. Насколько мне известно, южноамериканцы придерживаются такого же мнения. Так что удачи им с таким чемпионатом мира.

Думаю, такого никогда не будет, потому что это сильно противоречит основным принципам футбола. Играть каждое лето одномесячный турнир – для футболистов это смерти подобно. Будут пересечения с женским чемпионатом мира, с олимпийским футбольным турниром… Я не вижу варианта, при котором наши федерации это поддержат», - сказал Чеферин The Times.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
21:08 · Чемпионат мира 2022
Сафонов: «Я сейчас не в лучших кондициях, чтобы выступать за сборную»
20:36 · Чемпионат мира 2022
Инфантино пояснил, почему ФИФА хочет проводить чемпионаты мира раз в два года
19:34 · Чемпионат мира 2022
​«Удачи им»: Чеферин высказался о возможности проводить чемпионат мира раз в два года
18:19 · Чемпионат мира 2022
​Малафеев не заметил нехватки Дзюбы в сборной России 1
17:26 · Чемпионат мира 2022
Венгер высказался о своём предложении проводить чемпионат мира чаще
16:45 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА начала расследование по матчу Польша – Англия, Уокера могли оскорбить на почве расизма
15:36 · Чемпионат мира 2022
​РПЛ, АПЛ и ещё 11 лиг выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
14:24 · Чемпионат мира 2022
​Месси высказался о критике сборной 1
12:24 · Чемпионат мира 2022
Петраков - о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана: «Я этими делами не занимаюсь»
12:13 · Чемпионат мира 2022
Дюков презентовал Хабибу футболку сборной России фото
11:29 · Россия. Премьер-лига
Аленичев ждёт возвращения Дзагоева в сборную России
10:44 · Чемпионат мира 2022
Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку
10:31 · Чемпионат мира 2022
Кейн прокомментировал свой гол в матче с Польшей
10:24 · Чемпионат мира 2022
Энрике - о матче с Косово: «Это было похоже на роды с осложнениями»
10:12 · Чемпионат мира 2022
Юран: «Лишь дилетанты могут требовать от сборной России яркого футбола»
Все новости
Рекомендуем