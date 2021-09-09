​«Удачи им»: Чеферин высказался о возможности проводить чемпионат мира раз в два года

Президент УЕФА Александер Чеферин снова высказался о предложении проводить чемпионат мира раз в два года.

«Европейские сборные могут решить не играть. Насколько мне известно, южноамериканцы придерживаются такого же мнения. Так что удачи им с таким чемпионатом мира.

Думаю, такого никогда не будет, потому что это сильно противоречит основным принципам футбола. Играть каждое лето одномесячный турнир – для футболистов это смерти подобно. Будут пересечения с женским чемпионатом мира, с олимпийским футбольным турниром… Я не вижу варианта, при котором наши федерации это поддержат», - сказал Чеферин The Times.