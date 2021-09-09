​Малафеев не заметил нехватки Дзюбы в сборной России

Экс-игрок сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу выступлений команды в сентябре.

В разговоре со sport24 Малафеев отметил, что в настоящий момент для российской национальной команды на первом месте идёт результат. Семь набранных очков в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты Малафеев назвал хорошим результатом.

Высказался Малафеев и по поводу Артёма Дзюбы, который не был вызван в сборную из-за своей слабой формы на старте сезона.

«Считаю, что в нынешней сборной все на своих местах. По игре команды я не вижу какого-то голодания и необходимости в Дзюбе», - сказал Малафеев.