Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 122 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Малафеев не заметил нехватки Дзюбы в сборной России

09 Сентября 2021 • 18:19 Комментировать

Экс-игрок сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу выступлений команды в сентябре.

В разговоре со sport24 Малафеев отметил, что в настоящий момент для российской национальной команды на первом месте идёт результат. Семь набранных очков в матчах против Хорватии, Кипра и Мальты Малафеев назвал хорошим результатом.

Высказался Малафеев и по поводу Артёма Дзюбы, который не был вызван в сборную из-за своей слабой формы на старте сезона.

«Считаю, что в нынешней сборной все на своих местах. По игре команды я не вижу какого-то голодания и необходимости в Дзюбе», - сказал Малафеев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
18:19 · Чемпионат мира 2022
​Малафеев не заметил нехватки Дзюбы в сборной России
17:26 · Чемпионат мира 2022
Венгер высказался о своём предложении проводить чемпионат мира чаще
16:45 · Чемпионат мира 2022
​ФИФА начала расследование по матчу Польша – Англия, Уокера могли оскорбить на почве расизма
15:36 · Чемпионат мира 2022
​РПЛ, АПЛ и ещё 11 лиг выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
14:24 · Чемпионат мира 2022
​Месси высказался о критике сборной
12:24 · Чемпионат мира 2022
Петраков - о положительном допинг-тесте игрока сборной Казахстана: «Я этими делами не занимаюсь»
12:13 · Чемпионат мира 2022
Дюков презентовал Хабибу футболку сборной России фото
11:29 · Россия. Премьер-лига
Аленичев ждёт возвращения Дзагоева в сборную России
10:44 · Чемпионат мира 2022
Самолёт сборной Германии совершил аварийную посадку
10:31 · Чемпионат мира 2022
Кейн прокомментировал свой гол в матче с Польшей
10:24 · Чемпионат мира 2022
Энрике - о матче с Косово: «Это было похоже на роды с осложнениями»
10:12 · Чемпионат мира 2022
Юран: «Лишь дилетанты могут требовать от сборной России яркого футбола»
09:56 · Чемпионат мира 2022
Депай: «Рад войти в десятку лучших бомбардиров сборной, но теперь попытаюсь оказаться в тройке»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Аленичев высказался о непопадании Дзюбы в сборную России 2
09:15 · Англия. Премьер-лига
Пулишич травмировался в матче за сборную США
Все новости
Рекомендуем