Венгер высказался о своём предложении проводить чемпионат мира чаще

Арсен Венгер ныне возглавляет отдел по развитию ФИФА. Француз давно предлагал проводить чемпионаты мира раз в два года, а не раз в четыре года, как сейчас. ФИФА готова рассмотреть это предложение, однако ряд лиг, в частности все ведущие лиги Европы, решительно выступили против.

«Меня спрашивали, как улучшить футбольный календарь. Один из способов – организовать соревнования высокого уровня», - объяснил свою позицию Венгер.

«Если у людей есть идеи получше, я открыт для диалога. Я пытаюсь найти решения, которые сделают футбол лучше. Это моя единственная цель», - сказал француз RMC Sport.