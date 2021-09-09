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Чемпионат мира 2022

Венгер высказался о своём предложении проводить чемпионат мира чаще

09 Сентября 2021 • 17:26 Комментировать

Арсен Венгер ныне возглавляет отдел по развитию ФИФА. Француз давно предлагал проводить чемпионаты мира раз в два года, а не раз в четыре года, как сейчас. ФИФА готова рассмотреть это предложение, однако ряд лиг, в частности все ведущие лиги Европы, решительно выступили против.

«Меня спрашивали, как улучшить футбольный календарь. Один из способов – организовать соревнования высокого уровня», - объяснил свою позицию Венгер.

«Если у людей есть идеи получше, я открыт для диалога. Я пытаюсь найти решения, которые сделают футбол лучше. Это моя единственная цель», - сказал француз RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер
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