​ФИФА начала расследование по матчу Польша – Англия, Уокера могли оскорбить на почве расизма

ФИФА запустила расследование по поводу эпизода на матче Польши и Англии, проходившего в среду вечером. Об этом на своих страницах сообщает Mirror. Футбольная ассоциация Англии считает, что Кайла Уокера оскорбили на почве расизма. К этому может быть причастен футболист польской национальной команды Камил Глик, который несколько раз толкал соперника в рамках потасовки.

Напомним, что матч между сборными Польши и Англии завершился вничью со счётом 1:1. Английская сборная по-прежнему уверенно занимает первое место в своей отборочной группе с 16 очками в активе после шести сыгранных матчей.