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​ФИФА начала расследование по матчу Польша – Англия, Уокера могли оскорбить на почве расизма

09 Сентября 2021 • 16:45 Комментировать
Польша
1:1
Англия
окончен

ФИФА запустила расследование по поводу эпизода на матче Польши и Англии, проходившего в среду вечером. Об этом на своих страницах сообщает Mirror. Футбольная ассоциация Англии считает, что Кайла Уокера оскорбили на почве расизма. К этому может быть причастен футболист польской национальной команды Камил Глик, который несколько раз толкал соперника в рамках потасовки.

Напомним, что матч между сборными Польши и Англии завершился вничью со счётом 1:1. Английская сборная по-прежнему уверенно занимает первое место в своей отборочной группе с 16 очками в активе после шести сыгранных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Польши Камил Глик Кайл Уокер
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