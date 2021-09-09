Глава российского футбольного союза Александр Дюков подарил экс-бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову футболку сборной России. Боец сообщил об этом посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе, здоровья семье и близким», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Хабиб может попробовать свои силы в футболе. Интерес к спортсмену проявляет «КАМАЗ», представляющий Набережные Челны. Команда выступает в первенстве ФНЛ. После девяти туров «КАМАЗ» набрал 17 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.