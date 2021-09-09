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Дюков презентовал Хабибу футболку сборной России фото

09 Сентября 2021 • 12:13 Комментировать

Глава российского футбольного союза Александр Дюков подарил экс-бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову футболку сборной России. Боец сообщил об этом посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе, здоровья семье и близким», - гласит сообщение Нурмагомедова в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Хабиб может попробовать свои силы в футболе. Интерес к спортсмену проявляет «КАМАЗ», представляющий Набережные Челны. Команда выступает в первенстве ФНЛ. После девяти туров «КАМАЗ» набрал 17 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков Хабиб Нурмагомедов
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